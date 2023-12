PS5 è stata la console più venduta durante il Black Friday in UK, bene Xbox Series X|S e Switch

Bene anche Xbox Series X|S e Nintendo Switch . Nel loro caso la settimana del Black Friday 2023 inglese rappresenta la terza migliore di sempre sin dal debutto nei negozi e con numeri non troppo distanti da quelli dell'anno precedente. In generale, gli introiti per la vendita di hardware rappresentano il 47% del totale.

Il 2023 è stato fondamentalmente un anno di rilancio per la console di Sony, dopo i problemi di scorte legati alla pandemia, e ciò si riflette anche nei dati di GfK. Infatti, quella del Black Friday 2023 è stata la seconda settimana con i ricavi maggiori per PS5 , dopo quella del lancio nel 2020, registrando tra l'altro un +217% di incassi rispetto al 2022.

Per la precisione è il terzo Black Friday più grande per il mercato britannico, dopo quelli del 2013 e il 2020, che coincidevano entrambi con il lancio di una console PlayStation, rispettivamente PS4 e PS5.

Tramite le pagine di GamesIndustry, GfK ha condiviso alcuni dettagli interessanti riguardo alle performance del mercato videoludico nel Regno Unito durante il Black Friday 2023 , che si è rivelato uno dei migliori di sempre per il settore con ricavi per 167 milioni di sterline , quasi 200 milioni di euro, superiori del 22% su base annuale, guidati soprattutto da PS5.

Bene anche gli accessori

Sempre per quanto riguarda il Black Friday di quest'anno in UK, si è visto un incremento minimo per quanto riguarda la vendita di giochi in formato fisico, mentre per quanto riguarda gli accessori, che hanno registrato una crescita del 9% su base annuale, si tratta del miglior risultato di sempre.

In particolare, per i visori VR si è registrato un incremento delle unità vendute del 33% e del 17% per i ricavi su base annuale, rivelandosi la migliore settimana di sempre per questo segmento nel Regno Unito.