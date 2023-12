WhatsApp: l'ultimo aggiornamento per iPhone implementa finalmente una feature richiestissima

Dopo aver di recente sperimentato l'opzione per inviare foto e video in alta qualità , WhatsApp ha consentito ai possessori di dispositivi iOS la possibilità di trasmettere file multimediali mantenendone inalterato il formato originale.

Semplice come inviare una foto

Attualmente, l'opzione per inviare media senza compressione è disponibile per gli utenti iOS

Per fruire di questa funzione, gli utenti iOS dovranno installare l'ultima versione di WhatsApp dall'App Store.

Una volta terminato il processo, sarà possibile trasmettere agevolmente file multimediali mantenendo intatta la loro qualità originale: basterà aprire il pannello di condivisione della chat, selezionare l'opzione "Documento" e successivamente optare per "Scegli foto o video".

Attraverso questa procedura, è possibile selezionare i file multimediali desiderati, i quali saranno trasmessi senza subire alcuna compressione.

È importante sottolineare che il limite massimo per ciascun singolo file rimane fissato a 2 GB.

Attualmente, la distribuzione della nuova funzionalità è in corso per tutti gli utenti iOS.

Nel caso in cui non fosse ancora disponibile, si consiglia di verificare manualmente la presenza dell'aggiornamento sull'App Store.

L'update potrebbe richiedere del tempo prima di essere disponibile per tutti.