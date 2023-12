GTA 6: gli sviluppatori di Rockstar Games non hanno apprezzato l'anticipo del trailer

Gli sviluppatori di Rockstar Games non sono stati contenti dell'anticipo della pubblicazione anticipata del trailer di GTA 6, perché volevano vivere quel momento in modo diverso, dopo anni spesi a sviluppare il gioco. Purtroppo lo studio non ha potuto fare diversamente, dato che il filmato era stato trafugato online prima del tempo, pubblicato in bassa qualità su X, e aspettare il tempo dato non avrebbe avuto più senso.