Codemasters: licenziamenti confermati nello studio della serie F1 e di WRC

La conferma

EA Sports WRC non ha venduto bene?

I licenziamenti sono stati confermati da Electronic Arts con una nota ufficiale inviata a IGN.com, anche se non è stato svelato l'esatto numero di quanti perderanno il posto di lavoro: "Il nostro settore è in continua evoluzione poiché cerchiamo di offrire giochi e servizi straordinari che mantengano i nostri giocatori coinvolti, connessi e ispirati. A volte, ciò richiede alla società di apportare dei cambiamenti organizzativi per allineare i nostri team e le risorse alle mutevoli esigenze e priorità del business. Continuiamo a lavorare in stretta collaborazione con coloro che sono interessati da questi cambiamenti, cercando di fornirgli adeguato supporto lungo tutto il processo."

Electronic Arts ha acquisito Codemasters nel 2021, pagandola 1,2 miliardi di dollari. All'epoca il CEO di EA Andrew Wilson disse che voleva mantenere intatta l'identità dello studio, specializzato da anni in giochi di guida. Il CEO e il CFO di Codemasters, nell'ordine Frank Sagnier e Rashid Varachia, hanno lasciato la compagnia poco dopo l'acquisizione, che ha compreso anche Slightly Mad Studios, lo sviluppatore di Project Cars.