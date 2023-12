Logitech G Astro A50 X Lightspeed, annunciate le cuffie wireless per PC, PS5 e Xbox

Logitech G Astro A50 X Lightspeed sono le nuove cuffie wireless di fascia alta per PC, PS5 e Xbox, dotate di tecnologia PLAYSYNC per una connettività facile e veloce, nonché una compatibilità multipiattaforma con switch immediato fra un sistema e l'altro.

Disponibili in preorder al prezzo di 399,99€ sul sito ufficiale Logitech e in arrivo presso i migliori rivenditori nel corso della prima metà del 2024, le Logitech G Astro A50 X Lightspeed sono caratterizzate da una componentistica all'avanguardia, con driver audio PRO-G in graphene per prestazioni audio eccellenti e tecnologia wireless 24 bit Lightspeed per una velocità di livello pro.

"Nell'ultimo decennio, le A50 sono diventate un'icona delle cuffie da gaming grazie alla loro attenzione al design incentrato sul giocatore, all'audio di qualità superiore, oltre a comfort e durata superiori ai rivali", ha dichiarato Ujesh Desai, direttore generale di Logitech G.

"Le nostre nuove A50 X elevano le prestazioni di queste amate cuffie a un livello ineguagliabile, combinando il design pluripremiato delle A50 con diverse nuove funzionalità e tecnologie avanzate che rivoluzionano davvero il gameplay."