Insurgency: Sandstorm, Embracer Group pare stia per chiudere l'intero studio di sviluppo

Un altro taglio

Nelle scorse ore era emersa la voce della chiusura dello studio. Inizialmente era solo un'indiscrezione, ma poi è stata confermata dal profilo LinkedIN di uno sviluppatore.

Stando a quanto raccontato dallo sviluppatore, un programmatore specializzato in Unreal Engine 5 e C++m Embracer Group ha cancellato il gioco in sviluppo presso New World Interactive e ha licenziato la maggior parte degli impiegati.

Mancando comunicati ufficiali, non sappiamo quanti posti di lavoro siano andati persi. Sconosciuta anche l'identità del gioco, probabilmente un nuovo Insurgency in avanzato stato di sviluppo (il precedente è uscito nel 2018).

Nonostante lo studio avesse subito licenziamenti nel recente passato, la chiusura di New World Interactive giunge un po' a sorpresa per via del fatto che Insurgency: Sandstorm è stato un gioco di successo, con milioni di copie vendute. Vero è che fu pubblicato da Focus Entertainment, ma il taglio di un progetto con prospettive di vendite simili fa ben capire la crisi che sta attraversando Embracer Group a causa della pessima gestione, dopo il mancato accordo da 2 miliardi di dollari con il fondo dell'Arabia Saudita per i videogiochi.