The Last of Us 2 Remastered: trailer mostra la modalità sopravvivenza

Sony PlayStation e Naughty Dog hanno pubblicato un nuovo trailer di The Last of Us 2 Remastered , per mostrare la modalità sopravvivenza , chiamata No Return. Si tratta dell'aggiunta maggiore fatta alla versione PS5 del gioco, che come saprete uscirà il 19 gennaio 2024.

La modalità No Return

La modalità No Return è stata annunciata insieme all'edizione rimasterizzata del gioco. In pratica aggiunge degli elementi roguelike a The Last of Us 2, ma al momento dell'annuncio non era chiaro come funzionasse. Il trailer di oggi ha chiarito meglio di cosa si parla.

Selezionando la modalità No Return bisogna per prima cosa scegliere con quale personaggio giocare. Alcuni saranno bloccati dai progressi nella storia, quindi è consigliabile affrontare No Return dopo la campagna principale. Attualmente i personaggi selezionabili conosciuti sono:

Ellie

Dina

Jesse

Tommy

Joel

Abby

Lev

Yara

Mel

Manny

Non è escluso che ce ne siano altri e che altri ancora possano essere aggiunti con futuri aggiornamenti.

Detto questo, ogni personaggio avrà le sue caratteristiche e il suo equipaggiamento iniziale. Ad esempio Jesse disporrà di un silenziatore, mentre Manny avrà più punti vita degli altri ma non potrà creare kit medici.

Giocando i personaggi potranno progredire e si potranno migliorare armi ed equipaggiamento. I livelli avranno molti elementi procedurali e saranno quindi sempre diversi, così da creare una certa varietà. In totale ci saranno dodici scenari, come già svelato. Inoltre il filmato conferma lo scontro con almeno un boss della campagna.

Insomma, la modalità No Return sembra essere davvero un modo completamente nuovo di vivere The Last of Us 2, che attirerà sicuramente anche quelli che lo hanno giocato su PS4.