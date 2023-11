The Last of Us Parte 2 Remastered annunciata per PS5 con data d'uscita

Sony ha finalmente annunciato la tanto vociferata The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5 , svelandone contestualmente anche la data d'uscita : 19 gennaio 2024. Quindi potremo giocarci davvero a breve, senza attendere per mesi. Si tratta di un'ottima notizia, quantomeno per tutti quelli che non hanno ancora giocato la versione PS4.

Trailer d'annuncio e dettagli

Contestualmente all'annuncio, è stato pubblicato anche un primo trailer che mostra in azione la nuova versione del gioco. Potete vederlo qui di seguito:

Nel post con l'annuncio ufficiale, viene promesso che The Last of Us Parte II Remastered offrirà molti motivi per rigiocarlo, sia ai nuovi che ai vecchi giocatori. Si parla di miglioramenti tecnologici per la campagna, di nuove modalità di gioco e di una nuova caratteristica "dietro le quinte" che consentirà di approfondire la creazione e le meccaniche di gioco.

La nuova modalità si chiama No Return, ed è una modalità roguelike survival pensata per consentire ai giocatori di sfruttare il sistema di combattimento di The Last of Us 2 con incontri casuali. Consente di selezionare uno tra molti personaggi giocabili, alcuni utilizzabili per la prima volta nella serie, ciascuno con le proprie caratteristiche e un diverso stile di gioco.

I giocatori dovranno scegliere come comportarsi a ogni partita, decidendo tra il combattimento diretto o un approccio più furtivo. Giocando si potranno inoltre sbloccare nuovi personaggi e nuovi incontri, così da avere più opzioni di personalizzazione. Ci sarà anche una classifica mondiale basata sulla cosiddetta "Daily Run", di cui Naughty Dog svelerà in seguito maggiori dettagli.

Chi ha già giocato a The Last of Us Parte 2 su PS4 sarà felice di sapere che è stata introdotta una sezione in cui si può suonare liberamente la chitarra, chiamata Guitar Free Play. In realtà ci saranno più strumenti suonabili e si potranno usare dei pedali per modulare le performance.

Parlando della già citata sezione Dietro le quinte, questa includerà diversi contenuti relativi allo sviluppo del gioco, compresi alcuni livelli tagliati che consentiranno di avere un quadro più completo del mondo di The Last of Us 2. Tutti i contenuti saranno commentati dagli sviluppatori.

Incluse anche delle scene commentate dagli sviluppatori all'interno della campagna principale. A intervenire saranno il director Neil Druckmann, la narrative lead Halley Gross e gli attori Troy Baker, Ashley Johnson e Laura Bailey.