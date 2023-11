The Last of Us Parte 2 Remastered: chi possiede l'originale dovrà pagare l'upgrade

Chi possiede The Last of Us Parte 2 per PS4 dovrà pagare 10 euro se vorrà eseguire l'upgrade a The Last of Us Parte 2 Remastered. Naturalmente si parla dell'edizione digitale.

Si tratta di una decisione in linea con le politiche di Sony riguardo gli upgrade alle versioni avanazate dei suoi giochi (pensate a God of War: Ragnarok), che quindi non dovrebbe stupire più di tanto i possessori della piattaforma.

Se vogliamo è anche una cifra in qualche modo giustificata, considerando le molte novità che sono state annunciate, compresa una nuova modalità.