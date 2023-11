The Last of Us Parte 2 Remastered, tutti i dettagli sulle prenotazioni per PS5

Con l'annuncio di The Last of Us Parte 2 Remastered per PS5, sono state condivise anche le prime informazioni riguardanti i preordini del gioco, che partiranno il 5 dicembre per tutte le edizioni. Si parla di un'edizione standard, e di un'edizione chiamata The Last of Us Parte II Remastered W.L.F., con quest'ultima che sarà un'esclusiva dei negozi PlayStation e sarà disponibile nei seguenti mercati: Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia, Benelux, Italia, Spagna, Portogallo e Austria.