The Last of Us Parte 2 Remastered: vediamo una ricca galleria di immagini

In concomitanza con l'annuncio di The Last of Us Parte 2 Remastered , Sony ha pubblicato una ricca galleria di immagini relative al gioco, che mostrano il lavoro fatto per aggiornarlo su PS5.

Le immagini

Come potete vedere si tratta di scatti presi in diversi momenti dell'avventura, che mostrano scene note agli appassionati del gioco originale. Senza scendere troppo nei dettagli, per non rovinare la sorpresa a chi non ha ancora giocato a The Last of Us Parte 2, possiamo vedere scene tratta da sequenze filmate, momenti di tenerezza, altri di esplorazione. Vengono inoltre ritratti tutti i personaggi principali. In effetti non avrebbe avuto molto senso tenere nascosta Abby, di cui ormai si conosce molto bene il ruolo nell'avventura.

Per il resto vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 Remastered è stato annunciato oggi per PS5. Uscirà il 19 gennaio 2024. Chi possiede la versione PS4 dovrà pagare 10€ per passare a quella PS5. Inoltre, il gioco sarà prenotabile a partire dal 5 dicembre.