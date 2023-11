Mass Effect, il collare per cani ufficiale diventa oggetto di un tripudio di battute a sfondo sadomaso

Bioware ha annunciato l'arrivo di un nuovo oggetto sul suo store ufficiale: un collare per cani marchiato Mass Effect. Non c'è niente di male, vero? Sembra anche un oggetto a suo modo simpatico, da regalare al proprio miglior amico. Peccato che i commenti all'annuncio siano diventati un tripudio di battute a sfondo sadomaso, come sottolineato da Bioware stessa.

In effetti i commenti al tweet di annuncio non sono propriamente salubri, per così dire. Chiaro che si parla di battute, quindi niente di particolarmente drammatico.