Mass Effect arriverà tra sei anni, secondo Jeff Grubb

Grubb dice quindi di fare i conti, concludendo che Mass Effect non è minimamente vicino all'uscita e possiamo aspettarcelo per il 2029.

A cosa serve un teaser trailer per Mass Effect così presto?

Una immagine teaser di Mass Effect risalente al 2022

La domanda successiva ovviamente è perché mai mostrare un teaser trailer così povero di dettagli e informazioni con così largo anticipo. Le considerazione dei due giornalisti di Giant Bomb è che il video è una semplice prova del fatto che il progetto è vivo e un modo per dare qualcosa ai fan durante l'N7 Day.

Chiaramente per i fan può essere frustrante un teaser trailer (che potete vedere qui) che non svela praticamente nulla. In ogni caso l'attesa pare lunga, quindi non consigliamo di rimanere con il fiato sospeso.