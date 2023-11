PS4 vende più di PS5 in Giappone a inizio novembre, tra i giochi più venduti ci sono novità

La testata giapponese Famitsu ha riportato le vendite software e hardware del mercato videludico, segnalando quali sono i videogiochi e le console più vendute tra il 30 ottobre e il 5 novembre 2023. Iniziamo con la Top 10 dei videogiochi, che contano unicamente le vendite fisiche (il secondo valore è la cifra totale al 5 novembre):

[NSW] Super Mario Bros. Wonder - 108.449 / 910.259 [NSW] Fashion Dreamer - 30.884 / Nuovo [NSW] WarioWare: Move It - 29.584 / Nuovo [NSW] Star Ocean: The Second Story R - 28.850 / Nuovo [NSW] Animal Crossing: New Horizons - 15.933 / 7.565.970 [PS5] Star Ocean: The Second Story R - 14.367 / Nuovo [NSW] Pikmin 4 - 10.158 / 940.696 [NSW] Jinsei Game for Nintendo Switch - 7.974 / 71.388 [PS4] Star Ocean: The Second Story R - 7.360 / Nuovo [PS5] Marvel's Spider-Man 2 - 6.325 / 96.182

Come potete vedere, Super Mario Bros. Wonder continua a essere il primo in classifica, ed è oramai a un passo dal superamento delle copie totali piazzate da Pikmin 4, pubblicato a luglio 2023. Ci sono poi alcune novità nella Top 10, ovvero Fashion Dreamer, WarioWare: Move It e Star Ocean: The Second Story R. Quest'ultimo si piazza in ben tre posizioni grazie alle versioni Nintendo Switch, PlayStation 5 e PlayStation 4, superando in totale le 61.000 unità.