God of War Ragnarok, un divertente video con errori e orrori dello sviluppo

God of War Ragnarok è protagonista di un divertente video realizzato da Santa Monica Studio, che mostra gli errori e gli orrori dello sviluppo del gioco prima che entrasse in fase gold, in una compilation di glitch sempre più buffi e assurdi.

In attesa di capire se e quando verrà annunciato il DLC di God of War Ragnarok, appare davvero strano che la splendida esclusiva PlayStation abbia sofferto di tante e tali magagne durante la sua realizzazione.

Ce n'è davvero per tutti i gusti, fra compenetrazioni poligonali, volti che restano fermi mentre i corpi che vi sono attaccati rotolano, animazioni impossibili, sfondi che scompaiono, personaggi sospesi a mezz'aria e tanto altro ancora.