Call of Duty: Modern Warfare 3, un entusiasmante trailer dedicato al multiplayer

Il multiplayer rappresenta da sempre il fulcro dell'esperienza della serie sparatutto targata Activision, e Call of Duty: Modern Warfare 3 non fa ovviamente eccezione, come cerca di dimostrare il trailer qui sotto.

Coinvolgendo anche stavolta numerosi creator con un nutrito seguito online, il publisher ha realizzato un montaggio in cui viene manifestato appunto un grande entusiasmo nei confronti dell'esperienza PvP di Modern Warfare 3.

Bisogna dire in effetti che la campagna single player di Call of Duty: Modern Warfare 3 non ha fatto impazzire la critica né i giocatori che hanno già potuto provarla, dunque il multiplayer assume una rilevanza ancora maggiore.