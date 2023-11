Apple dice che 8 GB dei suoi MacBook Pro sono come 16 GB su altri computer

林亦LYi, content creator di Bilibil e ingegnere cinese, ha intervistato Bob Borchers - vice presidente di Apple per la divisione Worldwide Product Marketing - sul proprio canale YouTube e ha chiesto perché i nuovi MacBook Pro di Apple utilizzano solo 8 GB di memoria. La risposta, in breve, è che su Apple 8 GB di memoria sono in pratica come 16 GB degli altri sistemi.

Borchers spiega che gli 8 GB, grazie a un uso efficiente, la compressione e un'architettura di memoria unificata danno risultati superiori rispetto ai prodotti non Apple. Il vice presidente invita quindi le persone a provare i MacBook Pro e non basarsi unicamente su un confronto tra le specifiche dei nuovi modelli e dei PC rivali.

Ovviamente sono disponibili anche modelli oltre gli 8 GB di memoria, ma il costo aumenta. La critica rivolta ad Apple è che vendere un prodotto categorizzato come Pro con solo 8 GB di memoria non è corretto, soprattutto se il pubblico di riferimento è (anche) quello dei professionisti che vogliono utilizzare un MacBook Pro per lavorare in ambito di editing video e grafico.