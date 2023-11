Samsung Neo QLED QN800C, la recensione: un TV 8K ha senso per il gaming?

A che pro dunque occuparsi di un televisore come questo? Innanzitutto per valutare l'effettiva portata di questo cambio di risoluzione. In secondo luogo, poi, per pura curiosità: vogliamo vedere come si stanno muovendo i produttori di TV nella gestione dell'8K che, siamo pronti a scommetterci, diventerà un punto di scontro importante durante le prossime generazioni di console e schede video.

Approcciarsi al Samsung Neo QLED QN800C 8K da 65 pollici nel 2023 forse è ancora un po' prematuro. In Europa questa risoluzione è ancora praticamente assente da trasmissioni e contenuti multimediali e anche in ambito gaming ottenere frame rate accettabili con tutti quei pixel da renderizzare richiede configurazioni incredibilmente costose, senza avere un notevole miglioramento della qualità delle immagini. Parliamo infatti di una risoluzione di 7680 x 4320 pixel, ovvero quattro volte la risoluzione 4K (3840 x 2160 pixel) e ben sedici volte la risoluzione full HD (1920 x 1080 pixel).

Tra le feature utili per il gaming segnaliamo i soliti 4 ingressi HDMI 2.1 perfettamente compatibili con il 4K a 120 Hz di PS5 e Xbox Series X e la possibilità di usare servizi cloud gaming come NVIDIA GeForce Now e Xbox Game Pass (che rimane ancora un'esclusiva di Samsung) direttamente nel Gaming Hub. Allo stesso tempo segnaliamo però che il VRR non è supportato a risoluzione 8K. La connettività è completa con Wi-Fi 6E, DLNA e Bluetooth 5.2.

Confermato il telecomando Bluetooth "One Remote" con batteria ricaricabile tramite il pannello solare posto sul retro o via USB-C. Il telecomando TM2360E è leggermente più piccolo dei precedenti modelli, ma è altrettanto minimalista, forse troppo visto che manca una pulsantiera numerica e non c'è un tasto per l'accesso diretto al menu di configurazione; al loro posto integra i pulsanti per avviare al volo i servizi Netflix, Prime Video, Disney+ e Samsung TV Plus. Anche stavolta qualche tasto in meno per piattaforme OTT e un paio dedicati a selezione della sorgente, impostazioni e Game Bar 3.0 sarebbero state graditi: la selezione dell'input avviene infatti solo via home; le impostazioni hanno il tasto condiviso con il tastierino numerico virtuale; la barra gaming, infine, è accessibile tenendo premuto il tasto Play. Torna invece il microfono per poter attivare gli assistenti vocali Bixby di Samsung, Google Assistant e Amazon Alexa, ed è apprezzabile l'aumento di materiali riciclati per la sua produzione.

Supportati gli standard HDR10, HDR10+ (con metadati dinamici) e HLG; il Dolby Vision continua invece a essere il grande assente dei TV Samsung. La "Game Bar 3.0" si colloca come al solito sul bordo inferiore e consente di accedere a tutta una serie di impostazioni specifiche, incluse possibilità accessorie come quella di selezionare la minimappa sullo schermo e proiettarla ingrandita di lato o su un secondo monitor. L'input lag medio misurato in 4K a 60 Hz con il 4K Lag Tester Leo Bodnar è di 9,5 ms.

Cominciamo dalle consuete specifiche tecniche : il Samsung Neo QLED QN800C, qui nel taglio da 65 pollici, viene venduto di listino a 2899€. Una cifra che lievita fino a 4299€ per il modello da 75" e sfiora i 7000€ per il gigantesco 85". Il pannello è di tipo VA con retroilluminazione miniLED. Lato software abbiamo Tizen 7, che dopo il restyling dello scorso anno, qui non porta grandi novità. Il processore Neural Quantum 8K sfrutta l'intelligenza artificiale per la gestione dell'upscaling, fondamentale vista la penuria di contenuti a risoluzione nativa.

Il Samsung Neo QLED QN800C è un TV con un bel design moderno. Il pannello FALD (Full Array Local Dimming) con mini LEDs ha uno spessore di 1,7 cm con bordi in alluminio perforati per favorire il raffreddamento e il passaggio del suono del sistema surround OTS+ (Object Tracking Sound, il sistema di tracciamento del suono Samsung che segue il movimento dell'oggetto mentre passa da una parte all'altra dello schermo). La One Connect Box, più compatta di quella dello scorso anno, si collega al TV con un solo cavo e può essere fissata sul retro di uno stand pesante e stabile, composto di una parte in metallo e due di plastica. Per il resto la parte posteriore del TV è praticamente piatta, ad eccezione dei driver audio posti ai due lati dello stand.

Esperienza d'uso

La One Connect Box di Samsung Neo QLED QN800C

Come anticipato nella parte introduttiva, uno degli obiettivi di questa recensione era e rimane capire se e come si possa giocare in 8K nel 2023. Per questo accanto ai test soliti di esperienza d'uso, stavolta abbiamo provato ad avviare qualche gioco in 8K sulla nostra configurazione da gioco di riferimento, così da capire esattamente quanti e quali compromessi richiede una risoluzione così estrema quando si gioca con una NVIDIA 4070 Ti. Prima di cimentarci sui gameplay però, parliamo brevemente dell'esperienza d'uso complessiva che, ve lo anticipiamo subito, non si discosta molto da quella di altri TV Samsung.

La prima installazione, come al solito, è piuttosto rapida e può essere completata tramite telecomando o sfruttando l'app SmartThings su uno smartphone di qualsiasi marca. A livello di regolazione delle immagini il menu è ricco, anche se non sempre intuitivo. Soprattutto in modalità Gioco, tra opzioni spente e altre nascoste, o descritte in maniera poco chiara, non è facile capire esattamente su cosa si sta agendo e come. Nell'uso standard, comunque, abbiamo il classico menu "Immagine" con cinque preset: "Dinamico", sempre poco consigliato; "Standard"; "Eco"; "Film" e "Filmmaker Mode", tutti personalizzabili e indipendenti per la visione di contenuti SDR e HDR. Non c'è qui un preset "personalizzato", quindi si devono modificare quelli preesistenti se si vogliono fare regolazioni più approfondite. Si può agire anche su tre livelli di local dimming, o attenuazione locale, per andare a gestire la retroilluminazione con più o meno zone indipendenti per aumentare il contrasto: l'aumento delle zone, tra l'altro, riduce l'incidenza del blooming, anche se rimane comunque qualche alone nelle scene più scure, soprattutto con i contenuti HDR.

Il PC utilizzato per provare i giochi in 8K su Samsung QLED QN800C

Nelle "Impostazioni Avanzate" del menu "Immagine" è presente anche la voce "Calibrazione intelligente": una taratura automatizzata del televisore grazie alla fotocamera di uno smartphone Samsung Galaxy S, Note, Z o di un iPhone che supporta FaceID: i risultati sono soddisfacenti e vengono integrati nella modalità "Film", ma spesso quella Filmmaker risulta comunque migliore.

Interfaccia

L'interfaccia è fluida, reattiva e sempre completa di un ampio supporto per tutte le applicazioni. Spiccano le app dedicate al Cloud Gaming all'interno del "Samsung Gaming Hub", con l'integrazione dei servizi NVIDIA GeForce Now e di Xbox Cloud Gaming per l'accesso al Game Pass di Microsoft.

Su PC abbiamo riscontrato qualche problema con l'HDR su Samsung QLED QN800C

Questo hub permette di collegare senza fatica praticamente qualsiasi controller, che sia Bluetooth, WiFi o USB, e di passare immediatamente a giocare sfruttando uno dei cataloghi cloud disponibili. Basterà accedere al proprio account e cominciare a giocare, proprio come si farebbe sfruttando questi servizi su PC o console: con una buona connessione LAN, l'input lag non è un problema e anche la qualità dello streaming è apprezzabile. Rimangono i limiti noti del gioco in cloud, ma i benefici sono notevoli, specie se si vuole affrontare la campagna in singolo di un blockbuster appena aggiunto al catalogo. C'è anche un menu dedicato alla riproduzione musicale, che si collega al proprio account Spotify per ascoltare quello che vogliamo mentre siamo in gioco.

La funzionalità "Multi View" consente di riprodurre contemporaneamente un contenuto televisivo e le informazioni provenienti dal cellulare (tramite un'App dedicata compatibile con smartphone Android e iOS). L'unica incompatibilità riguarda eventuali contenuti che dovessero prevedere una traccia DTS (in qualunque versione): in questo caso il TV non ne supporta né la decodifica, né tanto meno il passthrough eARC / ARC. A proposito di audio, il sistema Object Tracking Sound Plus restituisce una resa coinvolgente, al netto di bassi purtroppo piuttosto deboli.

Videogiochi

Nessun problema con le console da gioco, che vengono individuate in automatico a patto che siano collegate al TV già al momento dell'accensione. Che sia PS5, Xbox Series S, PS4 Pro, Xbox One X, Nintendo Switch o PC, in tutti i casi il TV ha riconosciuto la piattaforma su cui stavamo giocando. I 4 ingressi HDMI sono tutti 2.1, con supporto ad Auto Low Latency Mode (ALLM), eARC, segnali Ultra HD a 120 Hz e Variable Refresh Rate, che sia NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync o HDMI Forum VRR. Le porte HDMI 2.1 a piena banda da 48 Gbps consentono la riproduzione di segnali 8K fino a 60 Hz e 4K Ultra HD fino a 120 Hz (HFR - High Frame Rate), con compressione del chroma in 4:4:4 e campionamento colore fino a 12 bit. Gli ingressi supportano pienamente il già citato eARC, ma sono supportati anche l'ALLM (Auto Low Latency) e il VRR (Variable Refresh Rate) in tutte le versioni (NVIDIA G-Sync non è ufficialmente supportato ma viene comunque correttamente riconosciuto).

Gli altoparlanti posteriori di Samsung QLED QN800C fanno bene il loro lavoro

Per quanto riguarda il gaming in HDR, il supporto ai metadati dinamici in HDR10+ è garantito e utilizzando un PC con una GPU NVIDIA di fascia alta dovrebbe essere possibile effettuare il rendering tone mapping dei giochi in tempo reale. Usiamo il condizionale perché durante i nostri test con tre diversi PC non siamo riusciti ad abilitare l'HDR senza avere problemi di artefatti e fedeltà dei colori. In generale poi, il collegamento via PC presenta ritardi nell'aggiornamento delle schermate, anche attivando la modalità Gioco, e rimangono problemi nella gestione dei testi e delle immagini del sistema operativo Windows 11 e delle app, non sempre ottimizzate al meglio per la risoluzione 8K.

Su console la situazione è sostanzialmente la stessa vista nella prova del Q800T del 2020: nessuna macchina permette ancora di giocare in 8K reali. Xbox Series X|S e PS5 infatti, non mandano output in 8K e arrivano al massimo fino al 4K: in questo modo possiamo avere una risoluzione a 4320p sul televisore, ma solo grazie all'intervento del sistema di upscaling integrato nel TV di Samsung. Un sistema che tutto sommato funziona bene, ma non apporta grossi benefici e, anzi, con Nintendo Switch aumenta le distorsioni delle immagini, anche con titoli ad alto budget. Come dicevamo, comunque, anche quando un gioco viene renderizzato nativamente a una risoluzione superiore al 4K su Xbox o PlayStation, queste ne sfruttano la risoluzione superiore per poi applicare il supersampling e ridurre l'aliasing. Il segnale a 4K così ottenuto viene poi inviato alla TV e upscalato a 8K per riempire i tanti pixel extra del televisore.

Resa complessiva

In linea generale, Samsung QLED QN800C è ottimo per qualsiasi utilizzo, tanto con le piattaforme di streaming integrate, quanto con contenuti blu-ray: il pannello è capace di riprodurre neri ottimi e colori fedeli, con un buon angolo di visione e un'elevata luminosità. La gestione delle immagini è infatti di alto livello. Il supporto HDR10+ prevede anche una funzionalità "Adaptive", in grado di sfruttare il sensore di luminosità per adattare la resa delle immagini alle condizioni di illuminazione ambientale. Il preset "Filmmaker Mode", ovvero la modalità di cui abbiamo già parlato e richiesta dall'industria del cinema per restituire una visione dei film fedele all'immagine voluta dal regista, consente di ottenere la resa migliore in ogni situazione.

La luminosità in SDR è tale da permettere di guardare la TV in una stanza piena di finestre senza essere infastiditi dai bagliori, e in HDR non è da meno. Anche il contrasto è ottimo, con neri molto profondi quando si è in una stanza buia, pur con il blooming di cui abbiamo già parlato. Rimane comunque il proverbiale elefante nella stanza: quanti e quali contenuti sfruttano effettivamente la risoluzione 8K nel panorama della TV e del cinema attuale?