Samsung QLED Q800T 2020: provato il TV 8k da 65 pollici su PS5 e Xbox Series X

La risoluzione vende. Lo sanno bene Microsoft e Sony, che con PS4 Pro e Xbox One X prima, e PS5 e Xbox Series X ora, hanno incentrato gran parte della campagna di marketing sul 4K più o meno reale. Ma mentre la risoluzione a 2160p sta pian piano soppiantando il Full HD nelle nostre case, il mondo della tecnologia continua ad andare avanti e già si pensa allo step successivo. Step che è realtà già da un po' e che si chiama 8K.

Il 4320p, infatti, ha cominciato da qualche tempo a far parlare di sé; ma se il grande pubblico fino a oggi se ne è preoccupato fino a un certo punto, lo stesso non si può dire per gli appassionati di tecnologia, che hanno subito cercato contenuti da riprodurre sui loro televisori con ultra densità di pixel, visto che praticamente solo il Giappone sta trasmettendo contenuti in questo formato. Per tutti gli altri al momento c'è l'app YouTube di televisori come il Samsung QLED 8K Q800T 65" oggetto della nostra prova, qualche docufilm, i video delle vacanze girati con gli smartphone di ultima generazione e davvero poco altro.

Ha senso giocare in 8K con PS5 e Xbox Series X?

Ma per quanto riguarda il gaming? Beh, in ambito PC le ultime generazioni di GPU hanno finalmente cominciato a dominare il 4K senza compromessi, ma per l'8K qualche difficoltà c'è ancora e non tutti possono permettersi di giocare i titoli più recenti a risoluzioni così estreme. In ambito console poi, la situazione è ancora un po' confusa e non è facile capire quanto sia utile puntare a questo tipo di pannelli per utilizzare PS5 e Xbox Series X. Per questo, grazie al supporto di Samsung, abbiamo potuto provare un Samsung QLED 8K Q800T da 65 pollici del 2020 per mettere finalmente alla prova la next-gen su un televisore da 4320p. Com'è andata? Seguiteci che ve lo raccontiamo.