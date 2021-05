Call of Duty Warzone: Raven suggerisce che potrebbe ridurre i riflessi del sole

Call of Duty Warzone è un gioco molto apprezzato, ma non per questo i giocatori non hanno di tanto in tanto alcune critiche sulle decisioni degli sviluppatori. Alcuni utenti si sono ad esempio lamentati dell'intensità del sole nella mappa di Verdansk '84. Uno sviluppatore di Raven, rispondendo a un articolo di Dexerto, ha suggerito che potrebbe risolvere il problema.

Precisamente, parliamo di Reed Shingledecker - lead VFX artist di Raven Software - che ha affermato tramite Twitter: "Possono facilmente limitarlo se fosse necessario." Poi ha affermato: "Pare che io abbia qualcosa da fare lunedì. Sono più che felice di analizzare e risolvere ogni dubbio riguardo ai VFX. Grazie per il feedback." Call of Duty Warzone potrebbe quindi risolvere il problema, sempre che il team di sviluppo sia d'accordo con le opinioni dei giocatori.

Call of Duty Warzone: i riflessi saranno migliorati?

Shingledecker afferma però di "poter correggere solo la luminosità dei riflessi delle lenti sullo schermo. Questo include alcuni raggi che cadono dalla cima degli edifici e la sporcizia sullo schermo. Non posso in alcun modo controllare la nebulosità, i raggi crepuscolari e l'effettiva luminosità del sole". Come sempre, gli elementi da tenere in considerazione sono molteplici, quindi dovremo capire se i cambiamenti riusciranno a risolvere veramente il problema.

Infine, si parla anche del fatto che la mappa Hijacked tornerà, secondo un noto leaker, in Call of Duty Black Ops Cold War.