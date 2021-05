Dying Light, la Platinum Edition spunta in anticipo su Xbox Store

Dying Light è comparso su Xbox Store con l'inedita Platinum Edition, un'edizione definitiva del gioco che non è ancora stata annunciata ufficialmente da Techland, ma che immaginiamo farà il proprio debutto a breve.

In attesa di novità su Dying Light 2 dall'E3 2021, chi non conosce la serie potrà dunque recuperare il primo capitolo, le sue espansioni e tutti i DLC in un unico, ricco pacchetto.

"Esplora un mondo infetto dove solo i più forti sopravvivono", recita la sinossi del gioco su Xbox Store. "Padroneggia le tue abilità in combattimento per affrontare mostri di ogni genere, sia umani che non morti. Vola di tetto in tetto con il parkour, crea armi e aiuta gli altri superstiti mentre fronteggi i tuoi incubi."

"Ora puoi vivere al massimo l'esperienza di Dying Light con la versione più ricca mai pubblicata di questo acclamato gioco open world di sopravvivenza zombi. Con quattro DLC e diciassette pacchetti di skin, Dying Light: Platinum Edition ha tutto ciò che ti serve per esplorare ogni angolo di questo mondo post-apocalittico."

"Guida attraverso Harran seminando il massacro sulla tua buggy, affronta le prove di Bozak, esplora nuove zone di quarantena e goditi tante skin e nuove armi!"

La Platinum Edition di Dying Light include: