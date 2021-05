Dying Light 2, un piccolo teaser da Techland: novità all'E3 2021?

Dying Light 2 è stato protagonista di un piccolo teaser pubblicato sui social da Techland, teaser che nasconde un messaggio abbastanza criptico come si può vedere. Il gioco sarà presente all'E3 2021?

In uscita nel 2021, Dying Light 2 non ha ancora un periodo di lancio ufficiale e molti guardano all'evento di Los Angeles per un annuncio in proposito.

Il teaser potrebbe puntare proprio in tale direzione, con un messaggio in stile "are you ready?" che tuttavia per il momento non è ancora stato decifrato oppure che verrà composto con successive clip pubblicate dal team.

Quel che è certo è che lo sviluppo di Dying Light 2 non è stato semplice e le tempistiche hanno tratto in inganno gli autori stessi, specie viste le ambizioni del progetto.

Fra le informazioni confermate finora spiccano i 4K e 60 fps di Dying Light 2 su PS5 e Xbox Series X, con modalità che includono anche il ray tracing.