Dying Light 2 avrà ray tracing, 4K e 60 fps su PS5 e Xbox Series X in varie modalità

Dying Light 2 continua il suo sviluppo che a quanto pare sembra essere alquanto travagliato, ma da una recente intervista di WCCFtech a Techland sono emersi vari dettagli tecnici che fanno davvero ben sperare per il nuovo gioco horror su PS5 e Xbox Series X, che dovrebbero presentare ray tracing, 4K e 60 fps in varie modalità grafiche.

Il rendering director Tomasz Szałkowski, nel corso dell'intervista, ha riferito che il team ha tutta la volontà di sfruttare al massimo gli hardware di PS5 e Xbox Series X, cercando di inserire il massimo di caratteristiche grafiche possibili con l'evoluzione dell'engine utilizzato dal gioco.

Probabilmente, queste feature non potranno presentarsi al massimo delle possibilità tutte insieme, ma verranno probabilmente inserite in diverse modalità grafiche, volte a dare la priorità a una o l'altra. Come è ormai lo standard, troveremo dunque modalità incentrate sul 4K, sul ray tracing o sui 60 frame al secondo, attraverso la classica suddivisione in "risoluzione", "qualità grafica" e "performance".

"Abbiamo in programma di consentirvi di scegliere tra Quality (incluso il ray tracing), Performance (60+ fps) e 4K", ha affermato chiaramente Szałkowski al riguardo. "Stiamo ancora lavorando duramente sulle performance e non posso fornire ulteriori dettagli al momento. Stiamo cercando di infilare tutto il possibile all'interno delle console next gen".

Nel frattempo, restiamo in attesa di altre informazioni su Dying Light 2, in particolare per quanto riguarda la possibile data di uscita, dopo aver visto l'assaggio di gameplay nel video diario di Techland di qualche giorno fa.