Call of Duty Black Ops Cold War: la mappa Hijacked tornerà, secondo un noto leaker

Secondo un noto leaker, Activision ha intenzione di rilasciare una nuova versione della mappa Hijacked all'interno di Call of Duty Black Ops Cold War. La mappa è apparsa sia in Call of Duty Black Ops 4 che in Call of Duty Mobile. L'arrivo è previsto, secondo le informazioni rilasciate, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S durante la prossima stagione.

Il leaker in questione è MW2 OG, noto leaker di Call of Duty, il quale comunque non è al 100% sicuro della questione. Afferma di essere "al 90% certo che Hijacked sia in arrivo nella prossima stagione". MW2 OG ha però aggiunto che possiamo aspettarci anche almeno un'altra sorpresa sotto forma di remaster in stile Express.

Call of Duty Black Ops Cold War

Purtroppo questo è tutto quello che è stato condiviso su Call of Duty Black Ops Cold War. Come sempre, è impossibile confermare o smentire quanto detto dal leaker. Fino a quando non avremo informazioni ufficiali da parte di Activision, quanto rivelato non sarà nulla più di un rumor.

