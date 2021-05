Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War: gli eroi degli anni '80 in video

Activision Blizzard ha pubblicato un nuovo video di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War per mostrare in azione gli eroi degli anni '80 aggiunti al gioco per la stagione 3, per l'evento a tempo "80s Action Hero".

Si tratta di John McClane di Die Hard e di Rambo dell'omonima serie di film. Saranno entrambi disponibili a partire dal 20 maggio 2021, insieme ad altri contenuti a tema, compresi alcune modifiche alla mappa di Warzone.

Per inciso, la Broadcast Tower di Downtown Verdansk diventerà la Nakatomi Plaza di Die Hard, modificando temporaneamente l'area. Gli accampamenti intorno a Verdansk diventeranno invece dei Survival Camp basati su quelli visti in Rambo: First Blood Part II (ce ne sono dieci in totale). Infine, gli hangar degli aeroplani del settore nord ovest diventeranno degli avamposti della CIA.

Per il resto vi ricordiamo che sia Call of Duty: Black Ops Cold War, sia Call of Duty: Warzone sono disponibili per PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X e S e PS5. Il primo però va pagato, mentre il secondo è free-to-play.