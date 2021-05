Grazie a una collaborazione tra Intel, Video Games Party e alcune delle personalità più importanti del gaming nostrano, arriva in Italia il museo italiano del PC gaming. Si tratta di un vero e proprio viaggio nel tempo e nei ricordi, dai primi rudimentali PC fino all'arrivo dei modem in 56k e internet. È la storia dello strumento che ha rivoluzionato la società, il gaming, l'economia e l'intero pianeta.

Per celebrare il lato più ludico di questo incredibile e potente strumento, Intel e Video Games Party hanno deciso di creare un Museo interamente dedicato al mondo del PC gaming, dando vita a un progetto che racconterà da una parte la Storia del PC Gaming a chi non ha vissuto l'ascesa di questo fenomeno e dall'altra innescherà piacevoli ricordi in chi invece ne ha fatto parte.

Il progetto in questa sua fase iniziale sarà interamente digital: il museo sarà costruito dapprima virtualmente. Le stanze da gioco prenderanno forma ricostruendo le varie tappe storiche del PC gaming, prima in forma digitale e successivamente ricreate in un luogo fisico e visitabile.

Una delle stanze virtuali del museo dedicato al PC gaming.

L'allestimento si avvarrà della preziosa consulenza di chi, in Italia, riveste un ruolo seminale nel settore: Alessandro "Stermy" Avallone (Esports World Champion, Co-Founder & CGO di FACEIT), Roberto Buffa (Responsabile di Gametime), Paolo Corsini (Amministratore di HardwareUpgrade), Alessio Ferraiuolo (Responsabile Area Tech di Everyeye.it), Andrea Ferrario (Direttore Editoriale di Tom's Hardware Italia e Spaziogames), Luca Gambino (Coordinatore di Tiscali Gamesurf), Pierpaolo Greco (Coordinatore editoriale di Multiplayer.it), Andrea "Gorman" Minini Saldini (Direttore di IGN Italia), Antonio Moro (Fondatore di LegaNerd.it), Paolo Paglianti (esperto videoludico, da oltre 30 anni nel settore), Nicolò Roli (Fondatore di HDBLOG.it), Stefano Silvestri (Direttore di Eurogamer Italia e Responsabile della sezione eSport della Gazzetta dello Sport) e Riccardo "Reynor" Romiti (Pro Player di Starcraft 2, vincitore agli Intel Extreme Masters 2021, membro del QLASH TEAM).

Ogni esperto ha raccontato la propria storia nel gaming e da oggi sarà possibile guardare le loro video interviste immergendosi nei ricordi e conoscere la loro esperienza, la loro passione e la loro visione. Sul sito web sono disponibili tanti aneddoti e curiosità da ascoltare dalla voce di chi ha vissuto in prima linea tutte le evoluzioni di questo settore, scoprendo le pietre miliari che hanno posto le basi della cultura gaming che stiamo vivendo oggi e il progresso tecnologico che ha consentito, anno dopo anno, di vivere esperienze di gioco sempre più spettacolari e appassionanti.

Sulla base del racconto degli esperti e dell'esperienza nel settore degli organizzatori, e carpendo ulteriori spunti fra i commenti di tutti gli appassionati sui canali social di Intel sotto i post dedicati, si andranno a comporre le diverse stanze del museo, allestite per ricreare un preciso momento storico, un determinato anno, un particolare punto di svolta del progresso del settore videoludico che oggi coinvolge oltre un miliardo di appassionati. Al centro di ogni stanza del museo, la postazione PC per giocare: elemento fondamentale e caratterizzante dello spazio per il gaming.

Che ne pensate di questa iniziativa? A questo indirizzo potrete visitare il Museo del PC Gaming.