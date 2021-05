Milan Games Week: lo show Mix & Match con Carmine Del Grosso ci accompagnerà fino all'evento

Per tenere alta l'attenzione sulla Milan Games Week e mantenere unita la sua community, gli organizzatori della fiera hanno ideato lo show Mix & Match powered by Monster Energy. Si tratterà di un talk show con Carmine Del Grosso che ci accompagnerà fino all'evento con ospiti e tante sorprese.

Il 1° giugno nasce un format tutto nuovo che si prepara a offrire al pubblico, da giugno a novembre, tantissimi dibattiti esclusivi e contenuti inediti. Mix & Match powered by Monster Energy sarà un originale interactive show - on air dal 1° giugno alle 21:30 ogni martedì sul canale Twitch di MGX_X - che vedrà ospiti esclusivi dal mondo geek e nerd, dello spettacolo e dello sport, dell'arte o della musica, confrontarsi su temi di attualità passando dal bancone di un arcade bar a una postazione da gaming, dove potranno immergersi in sessioni di gioco in compagnia delle ultime novità o di grandi classici dell'intrattenimento videoludico.

Carmine Del Grosso.

Il presentatore dello show sarà Carmine Del Grosso, noto stand up comedian, che trascinerà tutti con il suo innato tono ironico, tra domande di ogni tipo, coinvolgenti sfide e gag divertenti. Mix & Match sarà uno show divertente, irriverente e stimolante. Il videogioco diventa così il pretesto per rompere il ghiaccio e mettere a proprio agio gli ospiti, per creare un confronto culturale, come un mezzo per raccontare l'attualità, una rampa di lancio in grado di innescare interessanti conversazioni che ruoteranno attorno ai diversi macro-temi di ogni puntata.

L'appuntamento con la prima puntata di Mix & Match è il 1° giugno sul Canale Twitch MGW_X, per proseguire poi ogni martedì dalle 21:30 alle 23:30 fino al fine luglio. E dopo l'estate, road to Milan Games Week & Cartoomics 2021, un evento realizzato in collaborazione con Fiera Milano, con una 2a stagione da 6 puntate che porterà tutti direttamente al tanto atteso day one di novembre.