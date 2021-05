Ancestors: The Humankind Odyssey ha venduto più di un milione di copie

Panache Digital Games e Private Division hanno annunciato che il particolare survival open world Ancestors: The Humankind Odyssey, l'ultima fatica di Patrice Désilets, ha venduto più di 1 milione di copie. Lanciato nell'agosto del 2019 su PC, quindi portato su PS4 e Xbox One, Ancestors sembrava avere avuto qualche problema iniziale in termini di appeal, ma ha recuperato alla grande, diventando un piccolo successo.

Per festeggiare la comunità di Ancestors, Panache Digital ha realizzato un video celebrativo:

Patrice Désilets, co-fondatore e direttore creativo della Panache Digital Games, ha dichiarato: "Abbiamo sempre avuto l'obiettivo di creare qualcosa di speciale con Ancestors: The Humankind Odyssey, ed è fantastico che più di un milione di giocatori si siano uniti a noi per creare la loro propria esperienza. Per una squadra piccola come la nostra questo è un risultato enorme: vogliamo ringraziare tutte le persone che ci hanno giocato, in particolar modo quelle che hanno condiviso con noi i loro incredibili viaggi."

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Ancestors: The Humankind Odyssey.