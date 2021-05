Divinity: Original Sin 2, trailer di lancio per iPad

Inutile negarlo: smartphone e tablet sono diventati il mercato dei videogiochi più grande e redditizio al mondo. Sono, oltretutto, hardware talmente potenti da poter gestire quasi senza sforzo tutti i più moderni videogiochi sul mercato. Quindi non stupisce che anche uno sviluppatore "hardcore" come Larian Studios sia interessato a proporre i suoi giochi su queste piattaforme. Per questo motivo, con calma, ma ha creato una versione per iPad di Divinity: Original Sin 2, il gioco che, per il momento, è considerato il suo capolavoro. Per festeggiare il lancio lo studio belga ha pubblicato un nuovo trailer.

A questo indirizzo potrete effettuare il download del gioco.

Secondo Larian si tratta di una versione senza compromessi, fatta per essere giocata e senza microtransazioni, pubblicità o altro. Il gioco, oltretutto, gira "ai più alti settaggi grafici".

Tutto questo senza considerare che si tratta di uno dei più bei giochi di ruolo degli ultimi anni. Avete letto la nostra recensione di Divinity: Original Sin 2?

Gli darete una chance?