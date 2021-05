Elden Ring, Hellblade 2 ed Everwild non saranno all'E3, per Jeff Grubb

Elden Ring, Hellblade 2 ed Everwild sono tre titoli di cui si attendono notizie da molto tempo ma, almeno secondo il solito giornalista/insider Jeff Grubb, probabilmente non saranno all'E3 2021, dunque non è ancora il momento per saperne di più.

Ovviamente il tutto va preso come una semplice voce di corridoio, come sempre per quanto riguarda queste considerazioni che non arrivano da fonti ufficiali, ma Grubb ormai ha assunto una certa consistenza come insider e dunque prendiamo in considerazione anche questa sua affermazione, seppure buttata lì in mezzo a un podcast (visibile a questo indirizzo) e con tutti i dubbi del caso.

Elden Ring: tutto quello che abbiamo è ancora soltanto il teaser trailer del 2018

Non c'è certezza nemmeno per Grubb stesso, visto che riferisce come "probabilmente" i giochi in questione non siano presenti, dunque il tutto ci spinge a prendere le cose con estrema cautela. D'altra parte, come aveva riferito anche Jason Schreier in precedenza (un altro giornalista alquanto informato dei fatti), nel 2021 non si può prendere per certa nessuna indicazione su alcun periodo di uscita che non sia ormai estremamente vicino.

Il Covid-19 ha sconvolto un po' tutta l'industria, dunque anche ragionare su date di uscita a distanza di mesi e poi stupirsi dei posticipi imposti non ha più alcun senso, almeno per quest'anno. Resta il fatto, tuttavia, che tutti e tre i giochi in questione sono stati annunciati ormai parecchio tempo fa, forse troppo presto rispetto al loro effettivo stato di sviluppo.

Per quanto riguarda Hellblade 2 ed Everwild, possiamo trovare dei parallelismi nei giochi precedenti, considerando che anche il primo Hellblade venne annunciato e mostrato per la prima volta a tre anni di distanza dalla sua effettiva uscita, così come avvenne con Sea of Thieves.

Più complessa e misteriosa è invece la questione Elden Ring, di cui non si è visto più nulla dopo il primo teaser trailer mostrato tre anni fa, al di là di un misterioso video che non è mai stato confermato in via ufficiale appartenere effettivamente al gioco o meno, cosa piuttosto inusuale per From Software.

In ogni caso, ormai non resta che attendere meno di un mese e vedere cosa potrà venire fuori dall'E3 2021, che si terrà dal 12 al 15 giugno 2021.