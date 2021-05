Destiny 2: data e ora del ritorno della Volta di Vetro, l'incursione più iconica di Bungie

Sono passati tanti anni, ma la Volta di Vetro resta una delle Incursioni più iconiche di Destiny. Inspiegabilmente, però, lo sviluppatore americano ha fatto di tutto per nascondere questo contenuto e le altrettanto celebri armi che venivano donate a coloro che erano sufficientemente abili a battere il Raid. Finalmente, dopo anni di attesa, Bungie ha deciso di dare una passata di Vetril alle pareti della Volta, così da essere ancora perfette per accogliere una nuova generazione di Guardiani. A partire dal 22 maggio alle 19 tutti i giocatori di Destiny 2 potranno provare ad aprire nuovamente i cancelli della Volta di Vetro e scendere nelle profondità della terra per prendere a calci nel sedere Atheon e la Confluenza Temporale.

Bungie non è stata con le mani in mano e in tutti questi anni ha apportato dei cambiamenti alla Volta (e speriamo sistemato gli storici bug). Ci saranno, infatti, delle nuove sfide che terranno sulle spine anche le squadre veterane, mentre queste si allenano per conquistare il titolo e la cintura del primato mondiale.

Come sempre, infatti, ogni nuovo raid vedrà i migliori team al mondo sfidarsi per scoprire chi sarà il primo a raggiungere la fine dell'incursione. La Volta di Vetro sarà lanciata sia in modalità Contesa che come gara al primato mondiale. Per vincere, i guardiani dovranno inoltre completare una serie di trionfi impegnativi. Bungie ha annunciato come funzionerà la nuova "Volta di Vetro": "Volta di Vetro" sarà lanciata in modalità Contesa per 24 ore.

I giocatori dovranno essere a 1300 di Potere per poter affrontare tutti gli scontri. Completare "Volta di Vetro" in modalità Contesa è il primo passo per accedere alla nuova modalità Sfida dal navigatore e al trionfo "Ai confini della tempistica". Ottenere Ai confini della tempistica, insieme a una determinata lista di trionfi in modalità Sfida, permetterà alla squadra di tagliare la linea del traguardo del primato mondiale e ricevere un premio.

Per sottolineare l'importanza dei requisiti dei trionfi in modalità Sfida, l'intera squadra sarà eliminata se non si soddisfano le condizioni richieste per ogni scontro. I guardiani che completano prontamente la sfida potranno approfittare delle Ricompense di Bungie, sbloccando diversi oggetti esclusivi del Bungie Store.

Si potrà provare a battere l'Incursione o si potrà decidere di seguire Destiny Raid Day Tailgate di ProfessorBroman per seguire in diretta coloro che ci stanno provando.