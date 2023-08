Call of Duty: Modern Warfare 3, mappe di MW2 confermate e sistema Carry Forward

Activision ha confermato ufficialmente che le mappe di Modern Warfare 2 saranno disponibili al day one in Call of Duty: Modern Warfare 3, approfittando anche dell'occasione per fornire alcuni dettagli sul sistema Carry Forward.

Procediamo però con ordine: come già anticipato dall'insider CharlieIntel, Call of Duty: Modern Warfare 3 includerà tutte le 16 mappe di MW2 già dal lancio e in versione rimasterizzata rispetto agli scenari originali dell'episodio della serie pubblicato nel 2009, con "nuove modalità e caratteristiche di gameplay".

Per quanto concerne invece il Carry Forward, si tratta di una funzionalità che permetterà ai giocatori di trasferire nel nuovo capitolo diversi contenuti sbloccati in Call of Duty: Modern Warfare 2, a cominciare da armi e Operatori.