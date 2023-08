Call of Duty HQ annunciato, è l'hub dell'intera serie, compreso Call of Duty: Modern Warfare 3

Da adesso la serie Call of Duty avrà un hub chiamato Call of Duty HQ. Da qui sarà possibile accedere a tutti i capitoli della serie e ai vari contenuti che saranno via via pubblicati, primi dei quali Call of Duty: Modern Warfare 2, Call of Duty: Warzone e il prossimo Call of Duty: Modern Warfare 3.

Negli scorsi giorni si era vociferato di un grosso annuncio relativo alla serie Call of Duty che avrebbe fatto parlare internet, annuncio che si è concretizzato in un post sul blog ufficiale dell'editore americano, pubblicato 24 ore prima della presentazione ufficiale di Call of Duty: Modern Warfare 3.