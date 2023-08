Starfield: tutte le domande e le risposte dal Q&A con Bethesda

Nonostante l'enorme presentazione dell'opera che ha colorato per quasi mezz'ora l'evento estivo di Xbox, ci sono ancora centinaia di domande che sono rimaste senza risposta. Proprio per questa ragione, Bethesda ha indetto una sessione di Q&A in compagnia di Will Shen, capo dei quest designer, ed Emil Pagliarulo, che oltre a ricoprire il ruolo di lead designer rappresenta uno fra i più storici autori delle storie che hanno affrescato i mondi della casa. Abbiamo seguito l'appuntamento in prima linea per raccogliere gli spunti più interessanti: ecco tutto quello che abbiamo scoperto nel Q&A dedicato a Starfield .

Ormai manca meno di un mese all'esordio di Starfield . La nuova IP nello spazio firmata Bethesda Softworks si presenta ai cancelli del mercato investita di una serie di compiti ingrati: sulla carta dovrebbe infatti configurarsi come lo "Skyrim nello spazio" descritto dal patron Todd Howard, alzare il sipario su una nuova era per gli Xbox Game Studios, incarnare la formula definitiva del videogioco ambientato tra le stelle, emergendo in mezzo a dozzine di concorrenti estremamente agguerriti.

Tutte le Domande e le Risposte dal Q&A di Starfield

Si possono comprare case nelle città principali?

Will: Certo! C'è un sistema di "housing" presente in diverse città e accessibile ai giocatori. In certi casi è necessario comprare le case, in altri si tratta di ricompense legate a specifiche missioni.

Emil: Ovviamente! Si può prendere un rifugio in ciascuna delle città principali del gioco. E ce n'è almeno una che si può ottenere specificamente per aver completato... qualcosa.

Scegliendo il background nel quale abbiamo dei genitori, questi saranno generati sulla base dell'aspetto che abbiamo scelto per il nostro personaggio oppure una variante standard? E quali benefici potrebbe portate?

Will: I nostri programmatori all'opera sulla nuova tecnologia dei volti hanno sviluppato una funzione per tentare di creare i genitori sulla base del volto personalizzato. Quindi i genitori si basano sull'aspetto del vostro personaggio, anche se la specifica matematica coinvolta va oltre le mie competenze. So che abbiamo utilizzato una tecnologia simile anche nei nostri giochi precedenti.

Emil: Certamente. Proprio come abbiamo fatto in Fallout 3 con il padre, e in Fallout 4 con vostro figlio, in Starfield i genitori legati al tratto Kid Stuff saranno basati su di voi. Niente spoiler, ma credo che gli appassionati apprezzeranno davvero gli attori che abbiamo scelto per questi ruoli, e si sono impegnati così tanto che il risultato è fantastico. (Ah, e potete ottenere... cose).

Per coloro che non hanno mai giocato un titolo di BGS e cominceranno con Starfield, quali informazioni dovremmo conoscere per fare in modo di vivere un'esperienza d'impatto fin dall'inizio? Quanto dovremmo andare in profondità nella creazione della backstory prima di cominciare a giocare?

Will: Anche se tutti cominceranno dallo stesso posto, quello che vi è successo prima dell'incipit sarete solo voi a deciderlo, sarà il vostro canone. C'è un sistema di tratti e background che vi consentirà di rendere bene il vostro personaggio, ma sarete anche liberi di scegliere un passato "anonimo" e cominciare privi di qualsiasi tratto. Per coloro che invece non hanno mai giocato un titolo di Bethesda: provate qualsiasi cosa! La nostra è una simulazione e al tempo stesso un RPG, quindi cerchiamo di supportare i giocatori al massimo in qualsiasi cosa vogliano fare.

Emil: Realizziamo sempre i nostri giochi per veterani e per nuovi arrivati. Quindi potete cominciare tranquillamente senza mai aver giocato un titolo Bethesda. Ma ci piace guardarlo meno come un videogioco e più come un'esperienza da vivere nell'universo che abbiamo costruito. Quindi mettetevi comodi, procedete con i vostri ritmi, e apprenderete rapidamente tutti i sistemi necessari per avventurarvi nei Settled Systems nel modo che preferite. Parlando del background del personaggio, tutto dipende da voi: il canone è il vostro. Per esempio, il mio ultimo personaggio è un fannullone di nome Mitch Dombrowski. Un buon vecchio pilota di camion spaziali, e anche se sarebbe pronto a fare qualsiasi cosa pur di difendersi, non tirerebbe mai il grilletto per primo. Praticamente è come il fratello maggiore più alla mano di Han Solo. E sì, ci sono tratti e background che supportano alla perfezione una storia di questo tipo.

Come funziona il sistema delle merci di contrabbando? Possiamo nascondere le cose sulla nave e venderle a un prezzo maggiorato?

Will: Certi oggetti sono considerati "Contrabbando" e dovrete farli passare di nascosto oltre le navi della sicurezza che orbitano attorno agli insediamenti principali.

Emil: Ci sono oggetti molti specifici che sono considerati di contrabbando, il che significa che sono illegali in qualsiasi luogo. E sì, è possibile nasconderli utilizzando speciali moduli per la nave che bisogna acquistate. Quindi intendiamoci, non dovete farvi arrestare con quegli organi espiantati addosso. Il sistemo economico è fisso, ma i prezzi dei beni acquisiti e ceduti possono cambiare sulla base delle vostre "Skill".

C'è un sistema di carcere per chi commette reati?

Will: Sì, potete finire in galera o dover pagare una multa quando venite arrestati (oppure resistere all'arresto e tentare la fuga).

Emil: Da questo punto di vista, i Settled Systems funzionano in maniera più simile a Skyrim che al Commonwealth di Fallout 4. "Ehi, criminale!". C'è una civiltà, c'è un governo, ci sono leggi. E in un paio di casi esploriamo proprio le tematiche del crimine e della relativa punizione nel nostro universo sci-fi.

Il tempo passerà anche quando non si è nel gioco? Ad esempio, le mie rotte commerciali, gli avamposti o le operazioni di estrazione continueranno a produrre anche a gioco spento?

Will: Solo quando giochi attivamente.

Emil: La simulazione funzionerà solamente quando si sta giocando attivamente. Niente sonnellini al lavoro!

Si può essere una spia nel gioco? Per esempio, entrando nelle United Colonies, è possibile entrare anche nella Crimson Fleet e fornire informazioni alla prima? E se è possibile, con quali fazioni si può fare?

Will: Tutte le fazioni giocabili possono essere completate in modo indipendente.. La storia della Crimson Fleet richiede che voi siate agenti sotto copertura nella Flotta per conto della UC SysDef (un specifico ramo militare delle United Colonies), ma la scelta di tradire la Flotta o la UC SysDef sarà solo nelle vostre mani.

Emil: Ah, è esattamente ciò che potete fare - infiltrarvi nella Crimson Fleet per contro di UC SysDef! È un sistema specifico per quella linea di quest. In studio mi hanno (mezzo scherzosamente) accusato di fare riferimento a film che alcune persone non hanno mai visto, perché ormai sono troppo vecchio. In pratica, per questa trama particolare, l'ispirazione è stata presa molto dal film Donnie Brasco, che è la vera storia di un agente dell'FBI che si infiltra nella mafia. FINO A CHE PUNTO ARRIVERAI?!

In base ai tratti selezionati durante la creazione del personaggio, sarà possibile giocare l'esperienza in modalità "pacifista", ovvero senza uccidere qualcuno o, potenzialmente, "qualcosa"?

Will: Non posso garantire che ogni missione possa essere completata in modalità pacifista, ma abbiamo alcuni sistemi che possono aiutare in tal senso. Uno di questi è lo Speech Challenge, con il quale è possibile persuadere qualcuno a fare qualcosa, come per esempio non combattere contro di voi. Lo Speech Challenge viene tuttavia inserito in momenti specifici della sceneggiatura, e in linea di massima cerchiamo di aggiungerne almeno uno nella maggior parte delle missioni in cui si interagisce con i personaggi più importanti.

Emil: Allora, abbiamo parlato molto di questo nelle prime fasi della pre-produzione, del fatto di supportare o meno una run pienamente "non-letale". Ci siamo resi conto che per una serie di ragioni non sarebbe stato pienamente fattibie. Ciò detto, ci sono diverse opzioni non-letali, che sia attraverso i dialoghi o lo sfruttamento di un'arma stordente. Queste possono essere utilizzate in certe situazioni, onestamente in molte situazioni, ma non mi sento di affermare con certezza che si possa completare tutto il gioco senza uccidere nulla. I Settled Systems sono un luogo civilizzato, ma possono diventare molto pericolosi quando si devia dai sentieri battuti. E sappiamo per certo che andrete molto lontano dai sentieri battuti!

Qual è il credo e la storia principale delle religioni a cui è possibile unirsi? Sanctum Universum, Illuminati, Grande Serpente?

Will: Il Sanctum Universum ha giusto vent'anni sulle spalle nella nostra linea del tempo, ma è diventato molto prominente. Gli Illuminati sono un gruppo di atei che si concentra sui lavori umanitari e sulla crescita della comunità. Credono che la vita sia qualcosa di cui ciascuno deve prendersi responsabilità, nel seenso che se vogliamo che il mondo sia un luogo migliore, dobbiamo agire.

Emil: Le religioni esistenti nel mondo reale fanno parte dell'universo di Starfield (con persone di tutte le religioni là fuori) ma non ci siamo concentrati molto su quelle. Invece, abbiamo parlato di questi tre culti specifici: Sanctum Universum - i membri, chiamati "Universali", credono che Dio esista davvero da qualche parte nell'universo. Che un potere superiore ci stia guidando. Nello specifico, credono che la capacità dell'umanità di viaggiare nell'universo e compiere balzi gravitazionali sia il modo scelto da Dio per dirci: "Sono qui fuori, venite a cercarmi". Gli Illuminati - questi tizi sono sostanzialmente atei organizzati - non credono in alcun genere di potere superiore. Invece insegnano che gli essere umani devono prendersi cura l'uno dell'altro, e mettono in pratica questa dottrina attraverso programmi specifici. Il Casato Va'ruun invece... Oh ragazzi. Praticamente nel gioco non sapete quale sia la verità ma... Tra le guardie si racconta questo: una nave colonia parte per un nuovo mondo facendo diversi salti gravitazionali.. Dopo uno dei salti, uno dei passeggeri afferma di aver speso quel tempo in comunione con un'entità celeste nota come Grande Serpente. Quello che per tutti erano pochi secondi per lui fu... molto di più. E ha portato indietro un editto, che sostanzialmente afferma: "Salite a bordo, oppure sarete divorati quando il Grande Serpente avvolgerà l'universo". Sarà vero? Non ve lo dico. Nel gioco a volte incontrerete gli Zeloti del Casato Va'ruun, e queste sono le loro motivazioni. Mi sono appena tatuato sul polso il loro logo, quindi li trovo il massimo.

Quanti compagni potremo reclutare in totale?

Will: Ci sono oltre 20 "personaggi nominati" che possono unirsi all'equipaggio. Quattro di loro provengono da Constellation e vantano le storie più ricche e il maggior numero di interazioni con il giocatore, ma tutti i personaggi nominati hanno un loro background e possono seguirvi (e ovviamente trasportare le vostre cose).

Emil: Sono più di 20 in totale, e ci siamo concentrati molto sui membri di Constellation. Quando abbiamo iniziato la pre-produzione di Starfield, abbiamo fatto un passo indietro osservando i nostri giochi precedenti, e ci siamo resi conto di quanto fossero popolari e riusciti i compagni. Da quel momento in avanti sono diventati una grande priorità per noi, e volevamo davvero collegarli direttamente allo svolgimento della quest principale. Ci sono dei momenti davvero importanti della narrativa che sono strettamente legati a loro. E dovrei anche menzionare che il cast che ha dato voce ai compagni è davvero sorprendente. Non abbiamo ancora rilasciato l'elenco ufficiale, ma potete star certi che molti attori talentuosi hanno dato vita a quei personaggi (e questo vale per Constellation in generale).

Quando assegniamo dei membri dell'equipaggio a lavorare negli avamposti, dobbiamo pagargli uno stipendio?

Will: Sì. Bisogna fare un pagamento una tantum (che potete negoziare sfruttando lo Speech Challenge. Alcuni tratti possono anche influenzare i costi di servizi come questo).

Emil: Li dovete pagare solo una volta. In realtà abbiamo sperimentato anche un sistema legato al pagamento di stipendi regolari, ma alla fine abbiamo deciso di mantenere solo il costo iniziale. C'è davvero molto da fare in Starfield, e volevamo ridurre al minimo ciò di cui il giocatore doveva tener traccia costantemente.

I nostri compagni potranno migliorare le loro skill? E le loro abilità si sommeranno alle nostre?

Will: Tutti i membri dell'equipaggio cominciano con un insieme di abilità a livelli specifici. Quindi potreste incontrare un personaggio particolarmente bravo con i fucili e assumerlo per farvi da guardia. Oppure potreste incontrare un esperto di Astrodinamica che aumenterà la portata del tuo salto gravitazionale quando assegnato a lavorare sulla vostra nave.

Emil: Non si evolvono, ma si presentano fin da subito dotati di diversi livelli, che cambiano a seconda del compagno specifico. Beh, in Starfield le chiamiamo "Skill". E si sommano alle vostre, tra l'altro. Alcune sono semplici Skill di "flavour", dettagli pensati per mettere in evidenza i background e gli interessi dei compagni. Invece sentirete davvero l'impatto portato dalle Skill legate alla nave e al combattimento. Ottenere un aumento degli scudi della nave, osservare il compagno mentre si dimostra un cecchino con un'arma in cui è competente, beh, sono momenti davvero fantastici.

Quali sono i vostri elementi preferiti di Starfield?

Will: Amo scoprire contenuti che non ho ancora visto oppure che ho addirittura dimenticato. I nostri giochi sono così grandi che è davvero improbabile che una persona abbia visto tutto, anche dopo tutti i passaggi necessari per superare i vari livelli di revisione. Le nostre missioni si evolvono davvero tantissimo in fase di sviluppo, ed è fantastico vedere come ogni membro del team aggiunge qualcosa (designer, animatori, doppiatori, chi si occupa dell' illuminazione, tutto in pratica).

Emil: Rilasciarlo! Ma sul serio, ragazzi. A causa della mia posizione, la mia esperienza è un po' diversa dalla vostra. Non parlerò per Will, ma personalmente ho già visto ogni singola linea di quest, ogni città, ogni parte principale del gioco in ogni fase dello sviluppo. Quindi la mia risposta è influenzata da quest'esperienza. Per me, il vero piacere è stato vedere come tutte le componenti si sono evolute fino alle versioni che esistono oggi, quelle che tutti giocheranno. Poi ho un debole per Neon: mettere a punto quella città ha richiesto molto lavoro da parte di molte persone diverse, e il risultato è stato davvero l'insediamento cyberpunk che ho sempre sperato diventasse. Amo anche tutte le linee di quest. Penso che siano le migliori che abbiamo mai realizzato: i designer in questo progetto sono stati davvero eccezionali.

Quali libri o film hanno avuto maggiore influenza su alcune delle quest?

Will: Sono un grande appassionato di storia, quindi in realtà ascolto molti podcast come Hardcore History e The History of Rome. Anche se il nostro gioco è un'opera sci-fi, mi piace come gli storici riescono a raccontarti di come gli esseri umani reagiscono a circostanze estreme (come la guerra, la carestia o le grandi svolte tecnologiche), così riesci quasi a immaginare come reagiremmo a circostanze simili in un contesto fittizio (solo su una scala più grande).

Emil: Beh, sono un bambino dei tardi anni '70 e primi anni '80, e ho ricordi molto felici della fantascienza di quel periodo. Quindi, lasciatemi pensare... Star Wars, OG Battlestar Galactica, Space: 1999, Buck Rogers, Battle Beyond the Stars, Ice Pirates... e non dimentichiamo il classico che è Metalstorm: The Destruction of Jaryd Syn. Credo di averlo visto addirittura in 3D. Ma anche cose di fantascienza più "profonde", come gli scritti di Arthur C. Clarke e Robert Heinlein, o film come Contact, Interstellar, 2001: Odissea nello spazio, e persino Event Horizon. In tutti questi esempi, ti rendi conto che lo spazio profondo rappresenta due cose: primo, una fonte di mistero e meraviglia, talvolta anche di terrore; e secondo, una gigantesca tela bianca su cui puoi scrivere qualsiasi storia. E ne abbiamo scritte tante, e DAVVERO diverse, in Starfield.

Quali sono i piccoli dettagli di Starfield volti ad aumentare l'immersione che più amate?

Will: Una cosa che apprezzo particolarmente sono i nostri outfit. Si riescono a vedere le cuciture, i materiali, soprattutto nelle tute spaziali (i membri di Constellation hanno delle toppe sulle tute spaziali legate alle loro Skill). Ci piacciono anche i pulsanti: ci sono un sacco di pulsanti.

Emil: Penso che quello che amo davvero sia che, anche se gli umani vivono nello spazio e la nostra estetica è molto "NASApunk", questo è un universo davvero molto vissuto. Ed è una cosa che si può notare ovunque. Sapete, a tutti piacciono i panini, ma sono i libri che sono sparsi in giro, le note sulle lavagne, la narrazione ambientale in cui i nostri level designer e gli artisti ambientali sono davvero eccellenti. Adoro anche il lavoro dei nostri doppiatori. E la musica. E gli effetti sonori. E i vestiti. Ahah, già, e i pulsanti! Amiamo davvero i nostri pulsanti. Oh, e ci tengo a menzionare questo progetto, nel caso non ne aveste sentito parlare. Adam Savage e il suo team stanno costruendo un modello della Frontier su YouTube. E quella nave, ragazzi. E tutte le altre navi... il livello di dettaglio è pazzesco.

Qual è la storia dietro i mech?

Emil: Oh sì, i mech. Ottima domanda. Allora, abbiamo mostrato un po' di questo materiale in uno dei nostri cortometraggi animati. I mech sono residui della Colony War. Entrambe le fazioni, le United Colonies e il Freestar Collective, avevano dei mech. Ma il Freestar Collective li aveva davvero perfezionati. Anche le United Colonies avevano i mech, ma si affidavano soprattutto alle bestie aliene controllate dalla loro divisione di Xenowarfare. Entrambi questi tipi di arma sono stati proibiti attraverso l'armistizio che ha messo fine alla Colony War. Si possono usare? No, ormai sono in rovina.