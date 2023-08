Starfield spedirà il giocatore in prigione in caso commetta dei crimini, come avveniva in Skyrim

In Starfield il personaggio guidato dal giocatore potrà essere messe in prigione , con modalità simili a quelle viste in The Elder Scrolls V: Skyrim . A confermarlo è stata Bethesda durante una sessione di domande e risposte con la comunità, avuta su Discord, in cui si è toccato l'argomento.

In cella!

In Starfield la libertà personale del giocatore sarà a rischio

Manca ormai pochissimo per l'uscita di Starfield, con il precaricamente dei dati di gioco che inizierà domani, e Bethesda ha deciso di chiarire alcuni punti riguardanti il gioco rispondendo alle domande più pressanti fatte dalla comunità. Come già accennato, una di queste riguardava il sistema carcerario, più precisamente la possibilità di commettere atti criminali durante il gioco e le conseguenze che si subiranno.

La risposta è stata: "Sì, potete finire in galera o dover pagare una multa quando venite arrestati (oppure resistere all'arresto e tentare la fuga)." Cui poi è stato aggiunto: "Da questo punto di vista, i Settled Systems funzionano in maniera più simile a Skyrim che al Commonwealth di Fallout 4. "Ehi, criminale!". C'è una civiltà, c'è un governo, ci sono leggi. E in un paio di casi esploriamo proprio le tematiche del crimine e della relativa punizione nel nostro universo sci-fi."

Se vi piace l'idea di interpretare un personaggio doppiogiochista o caotico, ma non volete rischiare la galera, potrete indossare i panni di un agente sotto copertura e andare sul sicuro.

La domanda ha portato a un altro chiarimento. Un giocatore ha chiesto se un agente infiltrato potrebbe lavorare per una fazione e dare le informazioni ottenute a un'altra. Qui è stato specificato che tutte le fazioni saranno giocabili in modo indipendente e che lavorare per una non darà problemi con un'altra.

Per una trascrizione completa di tutte le domande, leggete il nostro speciale.