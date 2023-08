Starfield: non si potrà giocare in modalità completamente pacifista

Nel corso di una sessione di domande e risposte con la comunità, Bethesda ha svelato che in Starfield non sarà possibile giocare in modalità pacifista completa, ossia che in alcuni frangenti bisognerà comunque combattere. Si potranno superare diverse situazioni senza ricorrere alla violenza, ma non si potrà portare a termine il gioco senza sparare un colpo, per cosi dire.

A rispondere sono stati Will Shen, il capo dei quest designer, e il lead designer Emil Pagliarulo che, di fronte alla domanda: "In base ai tratti selezionati durante la creazione del personaggio, sarà possibile giocare l'esperienza in modalità "pacifista", ovvero senza uccidere qualcuno o, potenzialmente, "qualcosa"?", hanno spiegato brevemente le scelte fatte in fase di design.