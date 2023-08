Starfield: si potranno reclutare più di venti personaggi 'nominati'

Venti personaggi

In Starfield si potranno reclutare più di venti compagni

La domanda è stata molto diretta: "Quanti compagni potremo reclutare in totale?". La risposta di Shen non si è fatta però attendere: "Ci sono oltre 20 "personaggi nominati" che possono unirsi all'equipaggio. Quattro di loro provengono da Constellation e vantano le storie più ricche e il maggior numero di interazioni con il giocatore, ma tutti i personaggi nominati hanno un loro background e possono seguirvi (e ovviamente trasportare le vostre cose)."

Pagliarulo ha poi spiegato, aggiungendo dettagli: "Sono più di 20 in totale, e ci siamo concentrati molto sui membri di Constellation. Quando abbiamo iniziato la pre-produzione di Starfield, abbiamo fatto un passo indietro osservando i nostri giochi precedenti, e ci siamo resi conto di quanto fossero popolari e riusciti i compagni. Da quel momento in avanti sono diventati una grande priorità per noi, e volevamo davvero collegarli direttamente allo svolgimento della quest principale." I compagni non staranno però solo sullo sfondo a fare da muli per il giocatore: "Ci sono dei momenti davvero importanti della narrativa che sono strettamente legati a loro." Pagliarulo, infine, ha avuto parole d'elogio anche per gli attori che hanno doppiato il gioco: "Dovrei anche menzionare che il cast che ha dato voce ai compagni è davvero sorprendente. Non abbiamo ancora rilasciato l'elenco ufficiale, ma potete star certi che molti attori talentuosi hanno dato vita a quei personaggi (e questo vale per Constellation in generale)."

Per conoscere tutte le domande a cui i due hanno risposto, vi invitiamo a leggere il nostro trascritto l'intera sessione in uno speciale di fresca pubblicazione.