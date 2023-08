Starfield entra in fase gold, data di preload su Xbox e PC annunciata da Bethesda

Starfield è entrato in fase gold e Bethesda ha approfittato dell'occasione per annunciare la data di preload su Xbox e PC: sarà possibile cominciare a scaricare il gioco sulla console Microsoft a partire da domani, 17 agosto, mentre gli utenti Steam dovranno attendere il 30 agosto.

Considerando che l'uscita di Starfield è fissata al 6 settembre, entrambe le date offrono un buon margine di manovra per effettuare il download dei 125 GB richiesti per l'installazione, quantomeno su PC, ed essere pronti a esplorare lo spazio già al day one, senza ulteriori attese.