Gangs of Sherwood, il nuovo video diario è dedicato a nemici e boss

In uscita il 19 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Gangs of Sherwood ci vedrà affrontare diverse tipologie di avversari: dalle unità leggere ai ranged, passando per mini-boss e boss principali, questi ultimi dotati di un'arena dedicata.

Gangs of Sherwood si mostra con un nuovo video diario in cui il lead concept artist Raphael Villegas, il game director Andrea Di Stefano e il game designer Sven Panes Robelo presentano i nemici e i boss che troveremo nel gioco.

Strategie d'attacco

Gli sviluppatori di Gangs of Sherwood hanno spiegato che i nemici non sono molto pericolosi se presi da soli, ma tendono ad attaccare in gran numero e possiedono abilità speciali che gli consentono di enfatizzare l'efficacia delle azioni dei loro compagni, mettendoci così in difficoltà.

Un discorso simile vale per i boss, caratterizzati da uniformi che riprendono l'aspetto di animali feroci e da pattern offensivi che bisogna memorizzare nel tentativo di evitare i loro colpi e rispondere al momento giusto, così da portare a casa la vittoria.