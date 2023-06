Gangs of Sherwood, la data di uscita e un nuovo video di gameplay

Gangs of Sherwood ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Nacon e Appeal Studios: il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 19 ottobre e gli autori hanno voluto mostrarlo nuovamente in azione con un video di gameplay da ben diciassette minuti.

Annunciato lo scorso luglio, Gangs of Sherwood si presenta come un action cooperativo ispirato alla leggenda di Robin Hood ma con un'ambientazione decisamente dark fantasy e uno stile grafico fumettoso.

Il filmato conferma queste prerogative mentre i protagonisti si fanno largo fra le truppe nemiche che hanno assediato la loro fortezza, eliminando i nemici tramite combinazioni e manovre speciali, fino ad affrontare un boss dotato di scudi magici.

Giocabile da soli o in quattro, il titolo di Appeal Studios sembra interessante ma è chiaro che bisognerà toccare con mano l'esperienza per capire quanto siano solide e piacevoli le sue meccaniche o se ci sia spazio per troppa scivolosità: un aspetto che finirebbe inevitabilmente per minare la bontà del progetto.