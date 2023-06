Xbox Game Showcase, Summer Game Fest: le aspettative rischiano di essere un veleno per i due eventi?

Cosa rischiano l'Xbox Game Showcase e il Summer Game Fest? Per gli eventi di presentazione, le aspettative sono diventate un vero e proprio veleno, soprattutto quando vengono gonfiate a dismisura. Durante il PlayStation Showcase sono stati mostrati più di trenta giochi, ma per molti è come se nei prossimi mesi non ci sia niente da giocare su PS5. Poco importa che un paio di settimane dopo sono stati lanciati Street Fighter 6 e Diablo 4, tanto per fare due esempi di titoli che stanno riscuotendo un grande successo e poco importa che i prossimi mesi saranno intasati di uscite, a partire da Final Fantasy 16 e Marvel's Spider-Man 2: l'aspettativa era quella che venissero presentati dei nuovi giochi single player dei PlayStation Studios e tutto il resto non conta.

Tenere basse le aspettative, o più semplicemente diluirle, in questi casi porterebbe a valutare meglio le cose, dando maggiore rilievo a ciò che viene presentato, invece di concentrarsi su ciò che è assente o che si pensava dovesse essere presente (la delusione per la mancanza di informazioni su Hollow Knight: Silksong Direct dopo Direct è diventata un meme, per fare un esempio). Ci sono dei giochi che appaiono durante questi eventi che non ottengono la minima attenzione. Vero è che non può piacere tutto, ma saggezza vorrebbe che si sviluppasse un minimo di adattabilità, anche per scoprire esperienze nuove o diverse da quelle che scegliamo di solito. Il risultato è che dei vari eventi che si tengono nel corso dell'anno, sono davvero pochi quelli che "soddisfano" il pubblico core, sempre pronto a sovrapporre i suoi desiderata a qualunque cosa venga mostrata.

L'Xbox Game Showcase e il Summer Game Fest rischiano di subire una sorte simile a quella del PlayStation Showcase, nel caso in cui vengano affrontati con aspettative eccessive. L'invito, che sappiamo cadrà nel vuoto, è quello a prenderli per ciò che saranno. Magari saranno esplosivi tutti e due, ma anche nel caso in cui non corrispondano esattamente a ciò che sogniamo, sarebbe il caso di valutarli per quello che diranno, più che per quello che non diranno o che non potranno dire.

Del resto è previsto che in totale durante gli eventi estivi vengano presentati decine di nuovi giochi, se non centinaia, considerando eventi maggiori e minori. Nel caso in cui se ne esca delusissimi, sarebbe il caso di fare un esame di coscienza per capire se sono tutti quelli che pubblicano e sviluppano videogiochi che sbagliano, o se siamo noi ad avere qualche problema con l'attuale mondo dei videogiochi.

