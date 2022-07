Gangs of Sherwood è un action cooperativo annunciato in trailer, ispirato a Robin Hood

Gangs of Sherwood è stato tra le novità assolute annunciate nel corso del Nacon Connect, un action game cooperativo multiplayer che richiama la leggenda di Robin Hood per offrire una particolare ambientazione agli scontri tra giocatori e CPU.

Il gioco mette quattro giocatori in una squadra alle prese con varie minacce all'interno della Foresta di Sherwood: la storia riprende proprio il mito di Robin Hood, con i personaggi classici del racconto che possono essere selezionati per prendere parte alle varie missioni.

Sfruttando i poteri della Pietra Filosofale, le guardie dello Sceriffo di Nottingham sono diventate più forti che mai e la gente d'Inghilterra si ritrova sempre più oppressa. Si tratta dunque di interpretare Robin, Marian, Fra' Tuck o Little John e prendere parte a varie missioni contro i nemici.

Ogni personaggio è dotato di abilità particolari e stili di combattimento diversi e tutti devono collaborare per raggiungere gli obiettivi. Si tratta di andare alla ricerca di tesori da sottrarre ai ricchi per darli ai poveri, all'interno di varie ambientazioni che vanno dalla foresta al castello, oltre ad altri scenari tipici del racconto.

Il loot che si ricava dalle missioni dev'essere utilizzato per alleviare la situazione dei più poveri ma non solo: si tratta anche di raccogliere equipaggiamenti sempre più potenti e avanzati per affrontare missioni sempre più impegnative. Gangs of Sherwood è atteso per il 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.