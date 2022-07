Crown Wars: The Black Prince annunciato in video su PC e console, strategico a turni

Anche Crown Wars: The Black Prince era fra le novità annunciate questa sera al Nacon Connect, e si tratta di un nuovo strategico a turni ad ambientazione fantasy medievale in arrivo nel 2023 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

L'ambientazione è quella della Guerra dei Cent'Anni tra il Regno d'Inghilterra e quello di Francia, dunque tra il XIV e il XV secolo e il protagonista è il rampollo di una famiglia nobile, che cerca la gloria all'interno di questa grande guerra.

Ci troviamo allora a gestire le varie unità secondo i dettami classici dello strategico a turni, combattendo fazioni nemiche e una forza malvagia che sembra insinuarsi in ogni luogo, legata anche a un violento e misterioso culto che si diffonde proprio con l'ampliarsi della guerra.

Dal castello ci troviamo a reclutare, addestrare, equipaggiare e poi controllare in battaglia le varie unità, ognuna caratterizzata da caratteristiche proprie, stili e tecniche di combattimento, cercando in questo modo di vincere le battaglie e sovvertire le sorti della guerra intera.

Non si tratta solo di combattere, ma anche di usare la diplomazia e la strategia e vari livelli per cercare di raggiungere i propri obiettivi. L'uscita di Crown Wars: The Black Prince è prevista per il 2023, con data ancora da precisare, su PC e console.