Nacon Connect 2022: tutti i giochi annunciati e i trailer dell'evento

Si è svolto questa sera il Nacon Connect 2022 ed è stato un evento di presentazione particolarmente ricco di novità, dunque facciamo qui il riepilogo di tutti i giochi annunciati e i trailer pubblicati in questa occasione, che ha visto anche il debutto di alcuni giochi inediti.

Tra i primi trailer mostrati c'è stato quello di Steelrising, di cui abbiamo visto un gameplay trailer del soulslike ambientato nella Rivoluzione Francese.

The Lord of the Rings: Gollum, un'immagine

A seguire, è stato il turno di un'altra delle novità più attese da parte di Nacon, ovvero The Lord of the Rings: Gollum, mostrato in un trailer gameplay al Nacon Connect.

Tra le novità anche RoboCop: Rogue City, che ha visto il ritorno del celebre poliziotto cyborg in azione in un video con alcune scene di gameplay. Novità assoluta invece Terminator Survival Project, che è un open world annunciato questa sera e sviluppato dal team milanese di Nacon.

Tra i più attesi anche Test Drive Unlimited Solar Crown, anche se il trailer "Together we Drive" non è stato molto esplicito sui contenuti del gioco, mentre molto interessante anche WRC Generations con un nuovo trailer sulle auto ibride Rally1.

Tra le novità meno appariscenti ma molto interessanti ricordiamo poi il video dell'horror Ad Infinitum, l'annuncio di Gangs of Sherwood e la presentazione dello strategico a turni intitolato Crown Wars: The Black Prince.