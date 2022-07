WRC Generations: nuovo trailer con le auto ibride Rally1 al Nacon Connect 2022

Durante il Nacon Connect 2022 è stato presentato un nuovo trailer di WRC Generations, il nuovo episodio della serie di corse su sterrato di KT Racing in arrivo a ottobre su PC e console.

Il filmato si concentra sulle nuove ibride Rally1 che porteranno grandi cambiamenti nel mondo del rally, influenzando le prestazioni in gara, le strategie dei team e lo stile di guida dei piloti.

"Affronta tutte le sfide del simulatore di rally più completo, realistico e avvincente mai sviluppato. Tuffati nel vivo dell'azione e guida le auto del campionato WRC 2022, tra cui i nuovi modelli ibridi", recita la pagina Steam del gioco.

"Il 2022 è l'anno della transizione del WRC verso l'ibrido. Per il mondo del rally si tratta di una rivoluzione che influenzerà profondamente le prestazioni, modificherà le strategie e farà adattare piloti e team."

"In termini di gameplay, sono state integrate nuove meccaniche per riprodurre le esigenze dei motori ibridi. Per vincere, dovrai gestire con attenzione la batteria adattando la mappatura del motore a seconda delle prove speciali."