Ad Infinitum annunciato con trailer e data d'uscita, è un inquietante horror

Ad Infinitum è stato tra le novità annunciate nel corso del Nacon Connect di questa sera: si tratta di un interessante horror in prima persona presentato con un trailer, che ne ha annunciato anche la data di uscita fissata per il 20 aprile 2023.

Non è facile capire precisamente il gameplay di Ad Infinitum, ma in base a quanto vediamo nel trailer sembra essere un'avventura horror in prima persona, ambientata durante la Prima Guerra Mondiale, con un protagonista che evidentemente si ritrova sbalzato tra visioni d'incubo e realtà da un luogo all'altro.

All'inizio del video, il protagonista sembra essere un soldato all'interno delle trincee della Grande Guerra, in fuga da una misteriosa minaccia infuocata, mentre subito dopo si ritrova all'interno di una casa, probabilmente nello stesso periodo storico e comunque braccato da presenze misteriose e inquietanti.

L'atmosfera è dunque quella dell'horror psicologico che mette in scena disturbi mentali, incubi e anche presenze metafisiche e sovrannaturali. Oltre alla necessità di fuggire da queste minacce, in Ad Infinitum ci troviamo anche a dover risolvere vari enigmi ambientali e puzzle, prendere parte a sessioni stealth e in generale scoprire gli eventi tragici accaduti a una famiglia. Il tutto, a quanto pare, anche con alcune modifiche che vengono applicate al mondo di gioco in base alle scelte prese dal giocatore.

Il gioco è dunque atteso per il 20 aprile 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.