L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di luglio è dietro l'angolo, uno è già confermato

Da qui a pochi giorni il catalogo del PlayStation Plus Extra e Premium si espanderà con l'aggiunta dei nuovi giochi PS4 e PS5 di luglio . Di conseguenza, l'annuncio ufficiale della line-up dei titoli in arrivo è dietro l'angolo, vediamo per la precisione quando.

Quando saranno disponibili i nuovi giochi?

È altrettanto semplice anche pronosticare la data di lancio dei nuovi giochi di luglio del PS Plus Extra e Premium, visto che avviene sempre il martedì successivo all'annuncio. Di conseguenza, la data da cerchiare sul calendario è quella del 15 luglio. Lo stesso giorno, inoltre, almeno sei giochi lasceranno il catalogo del servizio, tra cui pezzi da novanta come Remnant 2 e Dying Light 2: Stay Human.

C'è già un gioco ufficialmente annunciato per la line-up di luglio: si tratta di Abiotic Factor, un survival cooperativo ambientato in un enorme laboratorio sotterraneo dove un esperimento è sfuggito di mano. Nei panni di un gruppo di scienziati intrappolati, i giocatori dovranno collaborare per sopravvivere a un'invasione di creature interdimensionali, soldati fanatici e sistemi di sicurezza impazziti. Il gioco sarà disponibile dal day one, il 22 luglio, direttamente nel catalogo PS Plus Extra.

Per scoprire il resto della line-up, non ci resta che attendere l'annuncio ufficiale previsto per mercoledì pomeriggio.