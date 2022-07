Test Drive Unlimited Solar Crown: trailer "Together we Drive" con periodo di uscita

Dal Nacon Connect di oggi è emerso anche un nuovo trailer per Test Drive Unlimited Solar Crown, intitolato "Together We Drive" e ancora piuttosto legato dal gameplay, ma con un vago periodo di uscita riportato alla fine, ovvero il 2023.

Sviluppato da KT Racing e pubblicato da Nacon, Test Drive Unlimited Solar Crown riporta in auge lo storico franchise di racing game, a sua volta reinterpretato anni fa da Eden Games con la particolarità dell'open world.

Non è chiaro se anche Test Drive Unlimited Solar Crown, come gli Unlimited precedenti, sia basato sulla libertà assoluta di percorrere chilometri di strade di un'ampia ambientazione aperta, ma l'intento è comunque di recuperare la serie e riproporla in maniera moderna e infatti si parla comunque di una vasta mappa aperta che riproduce ambientazioni realistiche in scala 1:1.

All'interno troviamo vari marchi di alto profilo come Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigsegg, Apollo, Dodge e Bugatti, tanto per avere un'idea delle auto che saranno presenti nel gioco, in linea con le auto di lusso che la serie ha sempre proposto. Altre caratteristiche importanti del gioco sembrano essere le possibilità di personalizzazione, come si conviene a un titolo che probabilmente tenderà molto al multiplayer.

Sia l'auto che il personaggio possono essere profondamente modificati e personalizzati, in modo da rispecchiare i gusti dei giocatori ed essere subito riconoscibili nell'ampio mondo di gioco. In attesa di una data d'uscita più precisa, Test Drive Unlimited Solar Crown è previsto arrivare nel 2023 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch. Come sapevamo con il rinvio al 2023, non uscirà su PS4 e Xbox One.