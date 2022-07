Skull and Bones: un lungo video con gameplay esteso mostra la simulazione di pirata

Ancora Skull and Bones protagonista di questa serata, con la presentazione da parte di Ubisoft del suo ambizioso gioco multiplayer incentrato sui pirati, con un lungo video gameplay che ha mostrato nel dettaglio il funzionamento del gioco all'interno di quasi 8 minuti di filmato.

In Skull and Bones, ci troviamo ad interpretare un pirata con l'ambizione di diventare il più grande pirata di tutti i tempi, prendendo parte a varie missioni e scorribande nell'Oceano Pacifico. Di fatto, sembra una sorta di Sea of Thieves ma con un taglio molto più realistico e decisamente meno umoristico e fuori dalle righe, incentrato soprattutto sulla navigazione e il combattimento.

Come sopravvissuto a un naufragio, il nostro personaggio deve farsi un nome per i mari, e per farlo dovrà trovare una nave e una ciurma fidata. Come riferito nel video, gran parte del gioco è dedicata alla preparazione di questi aspetti: c'è bisogno di modificare l'imbarcazione, caricare i materiali e le munizioni e poi navigare, cosa che comporta l'attivazione di una serie di sistemi di gioco piuttosto complessi.

In mare, il controllo della nave richiede di occuparsi di diversi aspetti dalla navigazione vera e propria al controllo dei cannoni, fino alle varie parti tecniche nell'uso delle vele e dei sistemi di assalto come gli abbordaggi. Skull and Bones prevede elementi PvP e PvE in un contesto online condiviso con altri giocatori, con eventi che verranno organizzati dagli sviluppatori come in un live service classico.

Annunciato nel lontano 2017, Skull and Bones ha attraversato una genesi molto complessa, fino a rischiare di essere cancellato. Ha subito vari reboot in termini di sviluppo ma ora è finalmente pronto ad arrivare: ha infatti una data d'uscita annunciata oggi per l'8 novembre 2022, mentre altre informazioni le potete trarre dalla nostra nuova anteprima di Skull and Bones andata online proprio in questi minuti.