Test Drive Unlimited Solar Crown rinviato al 2023, non uscirà su PS4 e Xbox One

Test Drive Unlimited Solar Crown è stato rinviato al 2023 e non uscirà su PS4 e Xbox One: lo ha annunciato il team di sviluppo del gioco in un nuovo post ufficiale, spiegando i motivi dietro tali decisioni.

Atteso per il 22 settembre 2022, Test Drive Unlimited Solar Crown evidentemente non ha soddisfatto le aspettative degli autori e del publisher, che hanno ritenuto opportuno dedicare ancora diverso tempo al miglioramento e alla rifinitura dell'esperienza.

L'ambientazione del gioco, Hong Kong Island, vanterà ben 550 Km di strade e l'intenzione degli sviluppatori è quella di riempirle di contenuti affinché nel gioco non ci si annoi davvero mai, e proprio al fine di sfruttare le attuali tecnologie Nacon ha pensato di cancellare le versioni PS4 e Xbox One.

Detto questo, KT Racing ha fornito anche qualche nuovo dettaglio su Test Drive Unlimited Solar Crown, parlando dei clan formati da personaggi estremamente benestanti che si scontrano appunto sulle strade finanziando le gare a cui parteciperemo durante la campagna.

Nel gioco potremo dunque scegliere un clan a cui unirci fra Streets e Sharps, adeguarci al loro diverso stile, visitare il relativo quartier generale e accedere alle missioni specifiche della fazione.

Infine, Nacon ha parlato di closed beta che serviranno al team per ottimizzare la struttura, le meccaniche e altri aspetti di Test Drive Unlimited Solar Crown nel percorso che ci condurrà al lancio del gioco, che come detto avverrà nel 2023.